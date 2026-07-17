Fã de Lupicínio, chinês canta hino do Grêmio, música do Inter e acha Renato Portaluppi melhor do que CR7

— Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora.

Eu estava pronto para entrar ao vivo no Jornal do Almoço, da RBS TV, quando ouvi um chinês cantar a plenos pulmões para mim a clássica música composta gaúcho Lupicínio Rodrigues.

Tudo isso em meio à sempre tumultuada Times Square, no coração de Nova York.

O jornalista Qinbo Wang, 47 anos, do jornal Titan Sports, da China, havia identificado o nome "Gaúcha" no meu microfone.

Pedi para ele esperar terminar a minha participação na TV, que teria apenas pouco mais de um minuto, e o chamei para entender melhor a história.

Como ele falava português tão bem? E como conhecia a obra de Lupicínio?

Eis que Qinbo começa a cantar outra música.

— Até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver — cantou Qinbo, pronunciando de forma perfeita o hino tricolor, também composto por Lupicínio.

Perguntei inicialmente como ele havia aprendido falar português.

— Por causa da música brasileira e do futebol. Sou muito apaixonado pela música brasileira. Gosto muito de Caetano Veloso, Chico Buarque e Jorge Ben. Não conheço muito as músicas de hoje. Conheço músicas de outros tempos, como as de Lupicínio Rodrigues — disse.

Quando mencionei que Lupicínio era gaúcho, Qinho não demonstrou surpresa. Pelo contrário. Já esteve no Rio Grande do Sul.

— Eu estive uma vez em Porto Alegre e também em outros lugares, como Santa Catarina, Joinville e Florianópolis. São lugares muito lindos — explicou.

Mas e o hino do Grêmio?

— Acompanho o Grêmio por causa de Ronaldinho e de Renato Gaúcho. Para mim, Renato Gaúcho é melhor jogador que Cristiano Ronaldo, era mais habilidoso — declarou, endossando uma opinião expressada pelo próprio Renato em 2017.

Na sequência, pedi para Qinbo cantar outra música brasileira.

Desta vez, o chinês disse que faria um agrado aos colorados, demonstrando conhecimento sobre a rivalidade Gre-Nal.

— Minha camisa vermelha, com a cachaça na mão... — cantou Qinbo, sem saber completar a canção.

Qinbo Wang comentou ainda sobre a final da Copa. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Perguntei se ele também acompanhava o Inter.

— Não tanto quanto o Grêmio, mas também gosto do Inter. Só não gosto do Dunga. Como jogador, sim, eu gosto. Mas, como técnico, ele foi mal na Seleção Brasileira — disse, conhecendo a ligação do capitão do terra com o Colorado.

Encerrei a conversa perguntando se Qinbo torceria pela Argentina ou pela Espanha na final da Copa, no domingo (19).

— Vou torcer Argentina. Porque Messi é brasileiro. Ele joga como brasileiro — finalizou.

Conheci o chinês mais gaúcho entre os 1,4 bilhão de habitantes da China.