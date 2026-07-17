Copa do Mundo

Chinês mais gaúcho
Notícia

Fã de Lupicínio, chinês canta hino do Grêmio, música do Inter e acha Renato Portaluppi melhor do que CR7

Jornalista Qinbo Wang, do jornal chinês Titan Sports, demonstra carinho e conhecimento pela cultura e pelo futebol do Rio Grande do Sul

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Rodrigo Oliveira

Direto de Nova York

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