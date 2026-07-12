Ex-Inter é o novo técnico da seleção do Uruguai 

Forlán defendeu o Inter em 2012 e 2013. Mauro Vieira / Agencia RBS

A seleção do Uruguai já tem um novo treinador após o fracasso na Copa do Mundo de 2026. Diego Forlán, ex-atacante que jogou pelo Inter, foi confirmado para o cargo pelo presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso.

A princípio, o ex-jogador treinará até março de 2027, de forma interina, as seleções principal e sub-20 do Uruguai. Forlán chega para substituir Marcelo Bielsa, e sua continuidade no cargo será avaliada após o período.

Um dos motivos para o prazo é que no final de 2026 ocorrem eleições na AUF. Por isso, o Comitê executivo não quis fazer um planejamento mais longo.

— O Comitê Executivo da AUF decidiu por Diego. Em 2022 nos reuniremos com ele para integrá-lo ao projeto. Ele está entusiasmado — disse Alonso.

Serão oito partidas sob o comando de Forlán. O ex-jogador já teve duas experiências curtas como treinador. Foram 11 partidas pelo Peñarol, em 2020, e 12 com o Atenas de San Carlos, time da segunda divisão uruguaia, em 2021.