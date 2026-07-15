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EUA reforçam a segurança em Atlanta por tensão geopolítica envolvendo Argentina X Inglaterra

Técnico Lionel Scaloni pediu que argentinos não misturem as lembranças da Guerra das Malvinas, em 1982, com a partida desta quarta (15), pela semifinal da Copa do Mundo

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Rodrigo Oliveira

De Atlanta

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