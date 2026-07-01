Estrelas brilham, Brasil com vikings no horizonte e festa caseira: veja o que rolou no 19º dia de Copa do Mundo

A França deu show e goleou a Suécia por 3 a 0 nas 16 avos de final. Angela Weiss / AFP

O terceiro dia das 16 avos de final da Copa do Mundo teve uma repetição do que virou rotina: show das estrelas. É redundante e parece até mesmo um reaproveitamento de fatos, mas Mbappé e Haaland foram os destaques desta terça-feira (30). Além da bela apresentação dos protagonistas, a Seleção Brasileira conheceu o seu adversário na próxima fase e o México triunfou diante dos torcedores presentes no Azteca.

Em sua primeira participação em Copas do Mundo, Erling Haaland vem dando show e foi o homem da vitória norueguesa por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Com o triunfo, a Noruega entrou no caminho do Brasil nas oitavas de final.

A segunda equipe do dia a confirmar a classificação foi a França. Sem surpresas, Mbappé foi o cara da goleada por 3 a 0 sobre a Suécia. O próximo nome da lista francesa será o Paraguai, que possui na bagagem experiência em eliminar seleções europeias campeãs do mundo.

Fechando o dia, o México venceu o Equador por 2 a 0, com mais uma boa partida de Quiñones. No entanto, diferentemente dos confrontos anteriores, quem roubou as atenções foi o tempo na Cidade do México. A chuva forte na capital mexicana adiou o aquecimento das equipes e, consequentemente, o início da partida também precisou ser postergado.

Te liga, Brasil

Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Paul Ellis / AFP

A Noruega confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo e terá pela frente a Seleção Brasileira nas oitavas de final. O time de Haaland venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 em um jogo movimentado desde o início.

O atacante Nusa abriu o placar com um golaço de fora da área e a resposta africana veio no segundo tempo com Diallo — driblou dois jogadores noruegueses e concluiu com perfeição para o fundo da rede.

A estrela do cometa tardou, mas não falhou. Haaland assumiu o protagonismo na reta final e marcou o gol decisivo para dar a classificação aos europeus.

O duelo com o Brasil acontecerá no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. Quem vencer confirmará vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

O inevitável em Copas

Mbappé chegou a 18 gols em Copas do Mundo e está na segunda colocação da artilharia geral. Franck Fife / AFP

A campanha atual da França no Mundial tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O camisa 10 dos Bleus marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e se tornou o segundo jogador com mais gols na história das Copas do Mundo — a um tento atrás de Lionel Messi.

O craque do Real Madrid chegou a 18 bolas na rede em 18 jogos disputados durante as últimas três edições de Copa.

Dentro de campo, foi mais uma partida na qual a França pouco fez força para golear o adversário. A próximo compromisso é contra o Paraguai, no sábado (4), às 18h, pelas oitavas de final.

A festa dos donos da casa

Quiñones liderou o México na vitória sobre o Equador. Yuri Cortez / AFP

Diante de um lotado estádio Azteca, o México venceu o Equador por 2 a 0 e se juntou ao Canadá na lista de países-sede classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O clima parecia que não ajudaria. Isto porque a partida teve o pontapé inicial com uma hora de atraso por conta de fortes chuvas que adiaram o início do aquecimento pré-jogo.

Dentro de campo, os mexicanos superaram o problema e despacharam os sul-americanos. O duelo contou com uma noite inspirada de Quiñones — autor do primeiro gol do México na partida e garçom no tento assinalado por Raúl Jiménez.

O próximo adversário dos donos da casa sairá do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1º), às 13h, em Atlanta.