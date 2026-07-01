Copa do Mundo

Resumão!
Notícia

Estrelas brilham, Brasil com vikings no horizonte e festa caseira: veja o que rolou no 19º dia de Copa do Mundo

Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e será a adversária da Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS