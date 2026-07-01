Os Estados Unidos está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A classificação veio com a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia nesta quarta-feira (1), no Levi's Stadium, em San Francisco.
O centroavante Balogun abriu o placar aos 44 do primeiro tempo, enquanto Tillman fechou o placar aos 36 da segunda etapa.
Veja como foi Estados Unidos x Bósnia
Tabela da Copa do Mundo 2026
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