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Espanhóis tomam as ruas de Madrid após título na Copa do Mundo: "O bicampeonato nos faz ser um dos grandes"

La Roja superou a Argentina por 1 a 0 na final do Mundial, neste domingo (19)

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