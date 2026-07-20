Espanhóis tomam as ruas de Madrid após título na Copa do Mundo: "O bicampeonato nos faz ser um dos grandes"

As ruas da Espanha vão viver uma noite como há 16 anos não vivem. A seleção espanhola venceu a Argentina na grande final da Copa do Mundo, neste domingo (19), e se tornou bicampeã mundial com show de Rodri e gol de Ferran Torres na prorrogação.

Em Madri, uma multidão de torcedores tomou as praças de Cibeles e Cólon, na região central da capital espanhola. Madridenses subiram em carros e monumentos erguendo a bandeira nacional e bradando: "Campeón!".

— Nós passamos a vida sofrendo, sempre nos eliminavam nas quartas de final. Conseguir repetir o título é importante. Um Mundial pode ser casualidade, mas o bicampeonato nos faz ser um dos grandes — falou um espanhol à Rádio Gaúcha.

Correspondente da Rádio Gaúcha na Espanha, Lucila Runnacles destaca que a comemoração pelo título é um raro episódio de união no país. As regiões da Catalunha e do País Basco têm fortes movimentos separatistas, o que causa tensões políticas e sociais por todo o território.

— Tem muito separatismo, cada região fala um idioma, cada um torce pra um time. Hoje é uma festa muito bonita, porque está todo mundo unido sob uma mesma bandeira — explicou.