Copa do Mundo

Duelo europeu
Notícia

Espanha x Bélgica, um jogo de cinema pelas quartas da Copa do Mundo

No berço da indústria cinematográfica, espanhóis e belgas disputam vaga na semifinal em duelo de frente duas formas de enxergar o futebol

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Diori Vasconcelos

Direto de Los Angeles/EUA

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