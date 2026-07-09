Espanha x Bélgica, um jogo de cinema pelas quartas da Copa do Mundo

Confronto entre a geração madura da Bélgica e os novatos da Espanha. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Quando deparei com uma manchete no site da Fifa chamando Espanha x Bélgica de um "jogo de cinema", pelas quartas de final da Copa do Mundo, uma analogia veio à cabeça.

Se esse confronto fosse um filme, a Bélgica seria um clássico do Velho Oeste. A Espanha seria uma produção da era do streaming.

A comparação não tem relação com qualidade, mas sim com os momentos. De um lado está a Bélgica da geração que encantou o mundo durante mais de uma década. De Bruyne, Lukaku e Courtois representam um elenco que, em diferentes momentos, foi apontado como favorito ao título mundial.

Nas últimas quatro Copas, os belgas chegaram três vezes às quartas de final, um desempenho que ajuda a consolidar este grupo como a maior geração da história do país.

Como acontece com os grandes faroestes, talvez já não exista o impacto da novidade. O fator surpresa ficou pelo caminho. Mas continuam presentes a classe, a experiência e o peso de protagonistas.

Os novatos da Fúria

Do outro lado está uma Espanha que simboliza a era do streaming com o futebol moderno. Intensa, dinâmica e cheia de jovens talentos, é uma seleção que transmite a sensação de estar escrevendo um novo capítulo da própria história.

O rosto dessa transformação é Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante já carrega a responsabilidade de ser uma das principais esperanças do futebol espanhol.

Ainda não monopoliza os holofotes como Messi ou Mbappé nesta Copa, mas demonstra personalidade suficiente para assumir esse protagonismo. Recentemente, afirmou que prefere conquistar o título mundial a bater recordes individuais e também deixou claro que não se intimida.

Ao comentar uma possível semifinal contra a França, foi direto: quando as duas seleções se enfrentaram, quem venceu foi a Espanha. É uma postura que combina com uma geração que joga sem medo.

Los Angeles oferece o cenário perfeito para esse encontro. A cidade que transformou o cinema em indústria recebe um duelo entre duas gerações do futebol. O clássico belga que se recusa a sair de cena e busca o primeiro título. E nova produção espanhola que tenta escrever a própria história, dando o bicampeonato ao seu país.

Quando a bola rolar no SoFi Stadium, nesta sexta-feira (10), às 16h, em Inglewood, o roteiro deixa de importar. Afinal, como em todo grande filme, o final da história ainda é um mistério.

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