A Espanha goleou a Áustria por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O time espanhol contou com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro para vencer em Los Angeles.
Os espanhóis aguardam o vencedor de Portugal x Croácia, que se enfrentam também nesta quinta, mas um pouco mais tarde, às 20h.
Como foi Espanha x Áustria
Os destaques de Espanha x Áustria
Tabela da Copa do Mundo 2026
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