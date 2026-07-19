Copa do Mundo

2010 & 2026
Notícia

Espanha sufoca a Argentina, marca na prorrogação e conquista o bicampeonato da Copa do Mundo

Com um a mais durante o tempo extra, La Fúria empilhou chances e venceu por 1 a 0, gol de Ferran Torres

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Valter Junior

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