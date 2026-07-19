Rodrigo, escolhido melhor da Copa do Mundo, levanta a taça para a Espanha. FRANCK FIFE / AFP

A maior Copa do Mundo de todos os tempos foi esticada ao máximo. Aos 37 segundos do segundo tempo da prorrogação, Messi ajustou as meias e passou a mão pelo rosto enquanto um bolo de espanhóis comemorava o gol do título no abarrotado MetLife Stadium, neste domingo (19).

Dom Quixote, Guernica os filmes de Almodóvar, os forehands de Nadal e a seleção espanhola de 2010, agora, a de 2026, estão entre os grandes orgulhos da Espanha.

Herói improvável

No primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, em cruzamento de Merino, Nico Williams ajeitou de cabeça para Ferran Torres marcar e fazer lágrimas derraparem de olhos espanhóis, pela alegria, e argentinos, pela tristeza.

Em uma tarde em que um entre Maradona, Di Stefano, Sivori descessem na Terra com a única missão de ajudar Messi a dar o tetra à Argentina falhariam miseravelmente diante de uma Espanha inquebrável na defesa, que não permitiu um único chute argentino para vencer por 1 a 0.

Herói improvável: Ferran Torres entrou durante o jogo para marcar o gol do título. FRANCK FIFE / AFP

Em um jogo de qualidade menor do que o tamanho desta Copa, a angústia e o drama foram superlativos para a Espanha se tornar bi na nona prorrogação em uma final de Mundial. Na era pós-Pelé, Brasil, França e Itália também conquistaram duas Copas cada. Alemanha e Argentina, três.

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Para o pôster: Espanha bicampeã do mundo! FRANCK FIFE / AFP

Primeiro tempo

Sorte da Fifa que o futebol só pune o atraso quando a bola rola. A badalada das 16h (de Brasília) tinha soado há alguns minutos quando a partida começou e o intervalo se alongou em um festival de playbacks, o que só aumentou a ansiedade para o surgimento das grandes jogadas após um primeiro tempo seco de chances.

Porque em campo não tiveram atrasos. Tivesse tido, Lamine Yamal teria feito 1 a 0 logo aos quatro. No tempo certo, Dibu Martínez se esticou para aumentar suas salvações em finais.

Dibu Martínez defendeu melhor chance da Espanha no primeiro tempo, em chute de Yamal, aos quatro minutos. CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Apesar de ser espanhol, Unai Simón teve precisão cirúrgica no lance seguinte. Como líbero, o goleiro se antecipou a Messi. Encerrou ali a produção ofensiva argentina.

Unai Simón antecipou Messi, na melhor chance da Argentina na etapa inicial. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Chegaram à final dois times que não chutam por chutar. E que não trocam passes pelo simples prazer de ter a bola. Nenhum arremate teve condições de fustigar o adversário.

A Espanha trocou passes para dar um sentido à uma tarde quente em Nova Jersey. O melhor que conseguiu foram tentativas de Oyarzabal e Cucurella, ambas de fora da área. Sempre sem sucesso.

Chute de Oyarzabal parou nas mão de Dibu. PAUL ELLIS / AFP

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Show do intervalo e atraso

Por quase 12 minutos, uma salada de frutas de artistas desfilou no gramado do MetLife Stadium, em um intervalo a SuperBowl. De Madonna, ladeada de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, à Shakira, passando por Ted Lasso, BTS, Coldplay, música clássica, Vila Sésamo, Justin Bieber, coral de crianças. E a bola, lá, parada.

Segundo tempo

Quando ela rolou foi sem muito entusiasmo. Os técnicos não se atrasaram para fazer as substituições. Com 30 do segundo tempo, a Argentina tinha feito as suas cinco. A Espanha, quatro. Nada de Messi. Quase nada de Lamine Yamal.

Messi teve atuação apagada. TIMOTHY A. CLARY / AFP

O primeiro passe de Messi na etapa final saiu aos 26 minutos, uma bola recuada para defesa. Não teve nenhum um único chute. Nem ele nem seus companheiros. Zero. Se Simón trocou de uniforme no intervalo, não dava para saber.

Lamine Yamal teve um lampejo aos 21. Dois defensores tentaram fazer um sanduíche de jamón do espanhol. O guri de 19 anos é indigesto. Evitou ser feito de recheio e cruzou na cabeça de Ferran Torres. A testada caiu nas mãos de Dibu.

Yamal serviu Ferran Torres, que testou no centro do gol, para defesa de Dibu. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Expulsão

Por poucos instantes os dois times se descuidaram, deixaram de pensar em não errar. Realmente arriscaram. Foram segundos caóticos, já nos acréscimos. Uma estocada argentina. Uma correria espanhol. Uma falta de Enzo Fernández em Cubarsí. Segundo amarelo. Cartão vermelho. No último suspiro antes da prorrogação, Dibu salvou a cobrança.

Primeiro tempo da prorrogação

O esquema Dibu-oito-Messi foi instaurado na Argentina para a prorrogação. Quando Dibu falhou e Nico Williams marcou, a jogada foi anulada por falta em cima de Otamendi. Discussão para a eternidade.

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Falta? Árbitro Slavko Vincic marcou irregularidade de Iñaki Williams em Otamendi. CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gol no segundo tempo da prorrogação

Autor do gol do título de 2010, Iniesta divide agora a honraria com Ferran Torres. O atacante do Barcelona teve a mesma calma do seu compatriota há 16 anos. Na Copa em que os Estados Unidos torceram o nariz para os imigrantes, Nico Williams, filho de ganeses, ajustou a bola de cabeça. Torres não se acabou. Evitou a tentação de colocar a força de toda a Espanha no chute. Finalizou com a raiva necessária para ter a precisão para fazer um país explodir de alegria.

Esse foi o jogo, o tempo final da prorrogação foi a História.

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Copa do Mundo — Final — 19/7/2026

ESPANHA

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Eric Garcia, 8’/1ºTP) e Marc Cucurella; Rodri (Zubimendi, 8’/1ºTP), Fabián Ruiz (Pedri, 16/2ºT), Dani Olmo (Merino, 29’/2ºT); Álex Baena (Niko Williams, 29’/2ºT); Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, 16/2ºT). Técnico: Luis de la Fuente

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Montiel (Molina, 12’/2ºT), Romero (Medina, 24’/2ºT), Martínez (Otamendi, 43’/1ºT) e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul (Simeone, 24’/2ºT) e Nico González (Paredes, INT); Messi e Álvarez (Senesi, 11’/1ºTP). Técnico: Lionel Scaloni

GOLS Ferran Torres, aos 37 segundos do segundo tempo da prorrogação

CARTÕES AMARELOS: Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Paredes, Scaloni (A);

CARTÃO VERMELHO: Enzo Fernández e Paredes (A).

ARBITRAGEM: Slavko Vincic, auxiliado por Tomaz Klancknic e Andraz Kovacic (trio esloveno). VAR: Bastian Dankert (alemão)

LOCAL: MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey-EUA