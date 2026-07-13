Espanha pode superar a França? Como foram os últimos jogos decisivos entre as duas seleções

França e Espanha decidem o primeiro finalista da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (14). As duas seleções se enfrentam às 16h, em Arlington, nos Estados Unidos.
Será o duelo do poderoso ataque francês, com 16 gols marcados, contra a efetiva defesa espanhola, com apenas um gol sofrido.
Vitória espanhola na Euro
Será também um reencontro. Na penúltima vez em que se encontraram, a Espanha levou a melhor. Foi na semifinal da Eurocopa 2024.
Em Munique, a equipe de Luis de la Fuente venceu por 2 a 1, com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo. Kolo Muani fez o gol francês.
Nations League
Em junho de 2025, foi a vez de jogarem pelas semifinais da Nations League. Em um duelo frenético, a Espanha venceu por 5 a 4 e avançou para a decisão contra Portugal, que ficou com o título.
Em Copa do Mundo
As duas seleções disputaram apenas um jogo em Copas do Mundo. Foi em 2006, nas oitavas de final. Na Alemanha, a vitória foi da França.
David Villa abriu o placar para os espanhóis. A virada, e a classificação, veio com gols de Franck Ribéry, Patrick Vieira e Zinedine Zidane, que fechou o 3 a 1.
Na sequência, os franceses passaram pelo Brasil e avançaram até a final, mas perderam o título para a Itália.
Retrospecto geral
Na história, as duas equipes fizeram 38 partidas. Foram 18 vitórias da Espanha, 13 da França e sete empates.
Apesar do revés na Eurocopa 2024, os franceses foram campeões sobre os espanhóis na Eurocopa 1984, quando venceram a final por 2 a 0, em Paris.
Recentemente, houve também um confronto nas Olimpíadas 2024. Na decisão da medalha de ouro, a Espanha ganhou por 5 a 3 na prorrogação.
Escalações na semifinal da Eurocopa — Julho de 2024
Espanha (2)
Simón; Navas (Vivian), Nacho, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Yamal (Ferran Torres), Olmo (Merino) e Nico Williams (Zubimendi); Morata (Oyarzabal). Técnico: Luis de la Fuente
França (1)
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kanté (Griezmann), Tchouaméni e Rabiot (Camavinga); Dembéle (Giroud), Kolo Muani (Barcola) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
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