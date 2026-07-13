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Espanha pode superar a França? Como foram os últimos jogos decisivos entre as duas seleções

Franceses e espanhóis se enfrentam nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo

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Zero Hora

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