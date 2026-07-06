Copa do Mundo

Até o fim
Notícia

Espanha marca nos acréscimos, elimina Portugal de Cristiano Ronaldo e vai às quartas da Copa do Mundo

Merino e Ferran Torres saíram do banco para resolver o jogo; adversário será a Bélgica

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS