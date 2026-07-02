Espanha espanta zebra e goleia a Áustria na Copa do Mundo

A dança flamenca tem em sua essência a arte de improvisar, sejam melodias, harmonias ou ritmos. Como em um baile na Andaluzia, a seleção da Espanha encontrou, nos dribles improvisados de Lamine Yamal e nos gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, a goleada por 3 a 0 contra a Áustria, nesta quinta (2), em Los Angeles.
Com vaga garantida nas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis aguardam o vencedor de Portugal x Croácia, que se enfrentam também nesta quinta, mas um pouco mais tarde, às 20h.
Como foi o jogo
Favorita, a Espanha buscava furar a retranca dos austríacos. Aos 18, Yamal e Pedro Porro combinaram pela direita. O lateral mandou de canhota para a área, mas a bola passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo.
Na sequência, Yamal fez boa jogada, Pedri acionou Olmo. O camisa 10 girou bonito na área e bateu travado com a defesa da Áustria. A Espanha conseguiu abrir o placar em cobrança de escanteio. Cucurella aproveitou sobra e bateu direto para o gol.
No entanto, o árbitro marcou falta de Cubarsi em Schlager. Sob reclamações dos espanhóis, o gol foi anulado. Ainda assim, a Fúria seguiu pressionando e parou novamente no goleiro da Áustria. Primeiro, Yamal finalizou e Schlager espalmou. Depois, foi a vez de Oyarzabal ter seu chute defendido.
A defesa da Áustria não demorou a vazar. Aos 35, Cucurella cruzou para trás e encontrou, na entrada da área, Oyarzabal. De canhota, o atacante bateu no canto e fez 1 a 0. Nas últimas 10 partidas com a Espanha, fez 11 gols.
O placar quase foi ampliado nos acréscimos do primeiro tempo. Baena arriscou de fora da área e acertou o travessão. Na volta, Yamal bateu à queima-roupa e parou em Schlager.
Segundo tempo
Atrás no placar, o técnico Ralf Rangnick fez duas trocas no intervalo. Grillitsch e Chukwuemeka entraram nos lugares de Xaver Schlager e Seiwald.
Como de costume, a Espanha comandava o jogo com a posse de bola. No entanto, em um contra-ataque, a Áustria quase empatou com Kalajdzic, que havia acabado de entrar, aparou cruzamento de Sabitzer e tocou por cima do gol de Unai Simón.
Mas, na hora do aperto, a camisa ainda pesa. Aos 20 minutos, Baena cruzou a meia altura e o lateral direito Pedro Porro apareceu no meio da área para marcar o segundo da Espanha.
Os austríacos só foram responder aos 33 minutos. Arnautovic escorou para Chukwuemeka, que bateu. O chute foi por cima do gol defendido por Unai Simón.
A Espanha quase ampliou. No tiki-taka espanhol, Oyazarbal chegou ao fundo e cruzou para trás. A bola encontrou Yamal, que chutou para o gol. Alaba tirou em cima da linha e impediu o terceiro.
Depois de escapar inúmeras vezes, não deu para a Áustria aos 43 minutos. Cucurella cruzou a bola nas costas da defesa e encontrou Oyarzabal. O atacante, com um toque só, garantiu o 3 a 0 para a Espanha.
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