Copa do Mundo

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Espanha espanta zebra e goleia a Áustria na Copa do Mundo

Com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, time espanhol fez 3 a 0

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João Praetzel

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