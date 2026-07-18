Copa do Mundo

Hora da decisão
Notícia

Espanha e Argentina se encontram na final da Copa após percorrerem caminhos opostos 

Europeus investiram em experiência e campeonatos fortes; sul-americanos optaram por adversários modestos e têm elenco envelhecido

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Rafael Diverio

De Buenos Aires

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