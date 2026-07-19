Espanha campeã: veja como ficou a lista dos maiores vencedores da Copa do Mundo

Final entre Espanha x Argentina foi disputada no MetLife, em Nova Jersey. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Copa do Mundo da Fifa conheceu neste domingo (19), em Nova Jersey, o vencedor da sua 23ª edição. A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou sua segunda taça mundial. O único gol da partida foi marcado por Ferran Torres.

Ao longo da história, apenas oito países conseguiram levantar o troféu, mas algumas seleções se destacam pelo número de conquistas e pela tradição construída ao longo das décadas.

Brasil: o único penta

É a seleção mais vitoriosa da história das Copas, com cinco títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Além disso, é a única equipe que participou de todas as edições do torneio. A Seleção Brasileira eternizou nomes como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, tornando-se uma referência mundial no esporte.

Alemanha e Itália: tetras

Logo atrás do Brasil aparecem Alemanha e Itália, ambas com quatro títulos mundiais. Os alemães venceram as Copas de 1954, 1974, 1990 e 2014, destacando-se pela regularidade e pelo grande número de finais disputadas. Já os italianos conquistaram os campeonatos de 1934, 1938, 1982 e 2006, construindo uma história marcada por equipes fortes defensivamente e muito eficientes em momentos decisivos.

Argentina com o tri

A Argentina ocupa a quarta posição entre os maiores campeões, com três títulos. As conquistas vieram em 1978, 1986 e 2022. O país teve como grandes ídolos Diego Maradona e Lionel Messi, dois dos jogadores mais importantes da história do futebol. O triunfo no Catar, em 2022, recolocou os argentinos entre as maiores potências do esporte.

Bicampeões mundiais

Com o título em 2026, a Espanha entrou no clube dos bicampeões mundiais ao lado de França e Uruguai. Os uruguaios foram campeões em 1930, na primeira edição da Copa do Mundo, e em 1950, no histórico “Maracanaço”, quando derrotaram o Brasil no Rio de Janeiro.

A França levantou o troféu em 1998 e 2018, consolidando-se como uma das principais forças do futebol moderno. Já a Espanha conquistou seu primeiro caneco em 2010, na África do Sul e o segundo no Estados Unidos, México e Canadá, em 2026.

Inglaterra com um título

Completa a lista dos vencedores da Copa do Mundo a seleção da Inglaterra, de Inglaterra. Os ingleses venceram em 1966, atuando em casa, e somam a maior seca da história dos Mundiais: 60 anos.

Ranking dos maiores campeões

Brasil – 5 títulos Alemanha – 4 títulos Itália – 4 títulos Argentina – 3 títulos Uruguai – 2 títulos França – 2 títulos Espanha - 2 títulos Inglaterra – 1 título