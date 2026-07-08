Enquete: qual das seleções desafiantes às campeãs mundiais podem surpreender nas quartas de final?

As oitavas de final terminaram com Marrocos, Bélgica, Noruega, e Suíça classificados para a próxima etapa: as quartas de final. As seleções, no entanto, terão grandes batalhas pela frente.
No caso do Marrocos, que se classificou vencendo o Canadá por 3 a 0, o adversário é a França, que venceu todos os jogos da competição até agora. Já a Bélgica enfrentará a Espanha, que eliminou a Portugal de Cristiano Ronaldo.
A Noruega, algoz do Brasil nas oitavas, encara a Inglaterra, que derrotou o México por 3 a 2. Enquanto a Suíça, que derrotou a Colômbia nos penaltis efrentará a Argentina, de Lionel Messi.
Quartas de final
Quinta-feira (9)
- 17h - França x Marrocos
Sexta-feira (10)
- 16h - Espanha x Bélgica
Sábado (11)
- 18h - Noruega x Inglaterra
- 22h - Argentina x Suíça
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