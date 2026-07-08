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Enquete: qual das seleções desafiantes às campeãs mundiais podem surpreender nas quartas de final?

Marrocos, Bélgica, Noruega e Suíça terão que enfrentar grandes nomes do futebol mundial para avançar para a próxima etapa

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