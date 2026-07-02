Endrick rasga elogios a Ancelotti e esclarece as três funções em que pode jogar pela Seleção

— Endrick é outra coisa — disse recentemente o técnico Carlo Ancelotti, sem deixar claro qual a posição ideal do atacante do Real Madrid.
Pois, na entrevista coletiva desta quinta (2), o garoto de 19 anos, que atuou no último semestre pelo Lyon-FRA, deixou claro as três funções em que pode jogar pela Seleção Brasileira.
— No Lyon, eu pude ajudar muito a equipe jogando de centroavante. Também pude jogar aberto pela direita e fazer um falso 9. O mister sabe muito bem quais são as minhas qualidades e as minhas características, porque a gente passou um ano junto no Real Madrid. Aqui não é diferente. Ele sabe com o que eu posso contribuir — disse Endrick.
Quando formulou a frase que abre esta reportagem, antes do jogo contra o Haiti, Ancelotti queria dizer que o garoto não recompõe como Matheus Cunha e não dá combate no zagueiro adversário como Igor Thiago. Logo, seria "outra coisa".
Ainda assim, Endrick entrou no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nos 16 avos de final. E, nesta quinta (2), o jovem rasgou elogios ao treinador.
— Ele (Ancelotti) não vai fazer o melhor para mim, para o Endrick, nem para o Matheus. Ele vai fazer o melhor para a equipe. Acho que essa é uma das maiores qualidades dele. Ele não tem medo. Ele faz o que pensa e as coisas acontecem. Parece até que Deus olha para ele. A gente fala que ele é iluminado, porque tudo o que o Carlo faz acaba dando certo — declarou.
Apto a jogar como centroavante, falso 9 e ponta-direita, Endrick disputa com o volante Danilo Santos e o atacante Gabriel Martinelli a condição de substituto de Lucas Paquetá, que está lesionado e corre risco de ficar fora do restante da Copa.
E o jovem deixou claro que seguirá o que Ancelotti definir.
— Todos os jogadores aqui estão seguindo o plano do mister. Temos que continuar assim. E, quando ele falar para eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não vou olhar para trás. Vou apenas escutar a voz dele e fazer o que ele me pedir — garantiu.
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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