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Endrick rasga elogios a Ancelotti e esclarece as três funções em que pode jogar pela Seleção

Em entrevista coletiva nesta quinta (2), atacante de 19 anos definiu o treinador italiano como "iluminado" e disse que confia nas decisões do comandante

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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