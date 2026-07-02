Encontro de passado, presente e futuro: Portugal e Croácia se enfrentam para dar fim a uma era

Cristiano Ronaldo e Luka Modric estão vivendo os seus últimos momentos com suas respectivas seleções. Montagem sobre fotos / Gabriel Bouys e Filipe Amorim/AFP

O confronto em Toronto entre Portugal e Croácia, nesta quinta-feira (2), às 20h, pela segunda fase da Copa do Mundo, marcará o fim de uma era. Será a despedida de Luka Modric e da geração de ouro do país dos Balcãs, ou a última dança de Cristiano Ronaldo em mundiais.

Os craques, que também marcaram época juntos no Real Madrid, compartilham uma curiosidade que ajuda a dimensionar a longevidade de suas carreiras: ambos estrearam em Copas na edição de 2006, disputada na Alemanha. Naquele torneio, o português, então com 21 anos, já despontava como uma das grandes promessas do futebol mundial, enquanto o croata dava seus primeiros passos no cenário internacional vestindo a camisa de sua seleção.

Se houvesse uma máquina do tempo capaz de "embaralhar" diferentes universos, haveria muitas possibilidades para este confronto, especialmente na última década. Mas a realidade que está posta é esta: quem voltar para casa levará consigo, obrigatoriamente, uma despedida para sempre.

No lado da Croácia, trata-se de um último suspiro da melhor geração da história do país. Vice-campeã em 2018 contra a França e semifinalista em 2022 batendo o Brasil no caminho, a seleção de Luka Modric já não está em seu auge. O passado ainda é o que há de melhor aqui.

Cristiano Ronaldo está em sua sexta Copa. Com ele, uma das gerações mais promissoras da história do país. Em outros mundiais, no entanto, talvez houvesse melhor sorte para Portugal se as companhias do craque fossem tão boas como esta. Passado e presente se misturam, mas já não há mais tempo para um futuro ao melhor jogador europeu de todos os tempos.

Como chegam

Apesar de chegar "badalada", a geração portuguesa ainda não convenceu neste Mundial. A única boa vitória foi a goleada por 5 a 0 sobre a modesta seleção do Uzbequistão. No mais, dois empates (contra RD Congo e Colômbia) que custaram a primeira posição do Grupo K.

Já a Croácia ainda não apresentou atuações de "encher os olhos", como nos mundiais de 2018 e 2022, e que endossaram essas boas campanhas. Sofreu para vencer o Panamá por apenas 1 a 0, e fez 2 a 1 em Gana para carimbar a vaga como segundo do Grupo L.

Croácia passou em segundo em seu grupo. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Assim, as duas seleções chegam até a fase de 16 avos de final precisando se provar. Quem avançar, vai superar o maior desafio até o momento na Copa. E criar "casca" para as próximas fases.

O adversário de Portugal ou Croácia também será conhecido nesta quinta-feira. Em Los Angeles, às 16h, jogam Espanha x Áustria. A partida de oitavas de final entre as vencedoras acontece na segunda-feira (6), às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas.

Futuro

"Fora da curva" no aspecto físico, há quem duvide que seja de fato a última Copa de Cristiano Ronaldo. Mas se a lógica prevalecer, o jogador hoje com 41 anos se despede neste Mundial de 2026.

Mas o futuro parece promissor para Portugal. Jogadores como Bruno Fernandes e Bernardo Silva, com 31 anos, ainda devem ter pelo menos mais uma Copa. Outros nomes, como Vitinha (26), João Félix (26) e Rafael Leão (27) ainda devem ter pelo menos mais dois ciclos.

Vitinha (dir.) é considerado um dos melhores meias do mundo na atualidade. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Pelo lado da Croácia, uma das esperanças é Martin Baturina, de 23 anos. O meia do Como, da Itália, é considerado por muitos o "novo Modric". Fez 29 jogos na Serie A italiana, e marcou 6 gols. Na Copa, anotou na derrota por 4 a 2 contra a Inglaterra.

Ficha técnica de Portugal x Croácia

Competição: Copa do Mundo

Copa do Mundo Fase: 16 avos de final

16 avos de final Data: 02/07

02/07 Horário: 20h

20h Estádio: Toronto Field, em Toronto (CAN)

Toronto Field, em Toronto (CAN) A Cazé TV anuncia a transmissão da partida.