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Encontro de passado, presente e futuro: Portugal e Croácia se enfrentam para dar fim a uma era

Duelo da segunda fase, nesta quinta-feira, em Toronto, marca despedida de Cristiano Ronaldo ou Modric dos Mundiais

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Nicholas Lyra

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