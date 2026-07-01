Emergentes e da segunda prateleira da Europa: as semelhanças entre Bélgica, Croácia e Noruega, rivais do Brasil nas últimas Copas

Seleção de Haaland será a próxima adversária do Brasil na Copa. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A definição da Noruega como adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 traz à tona uma semelhança. Nas últimas duas eliminações da Seleção Brasileira diante de europeus em mata-matas de Mundiais, o rival não foi uma potência tradicional do mesmo patamar de Alemanha, Itália, França, Espanha ou Inglaterra. Mas sim equipes que chegaram ao torneio vivendo momentos especiais.

E agora, outra seleção emergente e de segundo escalão no Velho Continente voltou aos holofotes impulsionada pela geração liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard: a Noruega.

Embora cada uma tenha características próprias, as três compartilham traços semelhantes: não pertencem ao grupo mais vitorioso da história das Copas e atravessavam ciclos considerados os melhores de suas trajetórias recentes, mas ainda abaixo das principais favoritas.

Bélgica de De Bruyne eliminou o Brasil em 2018. CHRISTOPHE SIMON / AFP

A "ótima geração belga" que nunca conquistou

um título

Quando Brasil e Bélgica se encontraram em Kazan, nas quartas de final da Copa de 2018, os europeus eram frequentemente apontados como a melhor geração da história do país. Nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois e Vincent Kompany formavam uma seleção que ocupava o topo do ranking da Fifa e era vista como candidata ao título mundial, apesar de não ser a grande favorita.

Apesar disso, a Bélgica treinada por Roberto Martínez carregava uma limitação importante: jamais havia conquistado uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Ou seja, tratava-se de uma potência emergente, mas sem a tradição dos gigantes europeus.

A vitória por 2 a 1 sobre o Brasil representou o auge belga. A equipe combinava talento individual, força física e um elenco repleto de atletas atuando nos principais clubes da Europa. Era, em essência, uma seleção em seu ápice competitivo. Após eliminar os brasileiros, perderam para a França na semifinal e tiveram que se contentar com o terceiro lugar na Rússia.

Modric comandou o meio-campo croata na eliminação do Brasil, no Mundial de 2022. NELSON ALMEIDA / AFP

Queda para a

atual vice de 2018

Quatro anos depois, o Brasil voltou a cruzar o caminho de uma seleção europeia fora do grupo das campeãs tradicionais. A Croácia já havia surpreendido o mundo ao chegar à final em 2018, mas ainda era vista como uma nação sem um grande cartaz em Mundiais.

No Catar, os croatas chegaram novamente muito competitivos. Liderados por Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic, transformaram a experiência em sua principal arma. O empate por 1 a 1 na prorrogação e a posterior vitória nos pênaltis sobre o Brasil confirmaram a consistência do treinador Zlatko Dalić, o mesmo da competição anterior.

Assim como a Bélgica, a seleção da camisa quadriculada não possuía o histórico de títulos que caracteriza as potências europeias. Porém, diferentemente dos belgas, conseguiu transformar campanhas de destaque em algo mais duradouro, alcançando a semifinal em 1998, na França, o vice-campeonato em 2018, na Rússia, e o terceiro lugar em 2022, no Catar.

Haaland marcou o gol da vitória norueguesa contra a Costa do Marfim e agora enfrentará o Brasil nas oitavas. Paul ELLIS / AFP

Noruega: o novo integrante do grupo

A Noruega da Copa 2026 surge como mais um capítulo dessa tendência. O país não disputava um Mundial desde 1998 e chega ao duelo contra o Brasil impulsionado por uma geração considerada a mais talentosa das últimas décadas. A classificação para enfrentar os brasileiros foi garantida após vitória sobre a Costa do Marfim na terça-feira (30), com destaque para Antonio Nusa e Erling Haaland.

Historicamente, os noruegueses estão um degrau abaixo até mesmo de Bélgica e Croácia. Suas melhores campanhas em Mundiais terminaram nas oitavas de final, fase que também alcançaram em 1938, 1994 e 1998.

O paralelo com os adversários anteriores do Brasil é evidente. A Noruega não integra a elite histórica do futebol mundial, mas vive um raro momento de fortalecimento técnico. Haaland é um dos principais atacantes do planeta, Odegaard se consolidou entre os grandes meio-campistas da Europa e a equipe conta ainda com jovens promessas como Sorloth, capazes de elevar o nível competitivo do elenco.

Reencontro seis

Copas depois

Brasil x Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. A última vez que ambas as equipes se encontram no Mundial de seleções da Fifa foi há 28 anos.

Na Copa da França de 1998, os brasileiros abriram o marcador com Bebeto, mas viram os noruegueses virarem para 2 a 1 com Tore André Flo e Kjetil Rekdal, pela terceira rodada do Grupo A, que também era composto por Escócia e Marrocos.

Quem passar neste segundo encontro entre as equipes pode enfrentar a Inglaterra numa eventual oitavas de final da Copa, marcada para o dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.