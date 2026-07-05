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Notícia

Em vantagem no jogo mental, México enfrenta a Inglaterra, de Kane, para voltar às quartas de final da Copa após 40 anos

Vencedor do confronto enfrenta quem passar entre Brasil e Noruega

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Valter Junior

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