Em vantagem no jogo mental, México enfrenta a Inglaterra, de Kane, para voltar às quartas de final da Copa após 40 anos

Os artilheiros Quiñones e Harry Kane. DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES, AFP / ALFREDO ESTRELLA / AFP

Existem números que não aparecem no placar ou nas estatísticas. Nessas entrelinhas da bola, México e Inglaterra sequer calçaram as chuteiras, e os mexicanos vencem o jogo mental por 1 a 0. Quem sabe 2 a 0. Ou mais. As circunstâncias pré-partida do confronto deste domingo (5) de quartas de final, com início às 21h, estão do lado dos conterrâneos do Chaves, Dona Florinda e Seu Madruga.

O vencedor do duelo terá pela frente quem passar da partida entre Brasil e Noruega. O México pode voltar às quartas de uma Copa após 40 anos.

Os 2,2 mil metros de altitude da cidade do México assustaram os ingleses. Sorte para os súditos de Rei Charles que a partida não é em La Paz. A seleção mexicana disputou três dos seus quatro jogos na sua capital.

Os ingleses cruzaram os céus dos Estados Unidos para estarem em campo em quatro cidades diferentes. A situação foi sublinhada pelo técnico Thomas Tuchel.

— Não sei se estamos prontos (para o jogo) porque é uma grande desvantagem para nós... O México joga lá desde que o torneio começou e está adaptado à altitude. Nós não teremos tempo de adaptação. Isso é uma grande desvantagem — lamentou.

A festa dos mexicanos preocupa o English Team. O Equador, adversário do México na fase anterior, reclamou de buzinaço e do barulho nas cercanias do seu hotel. Durma-se com esse barulho.

Algumas ações foram adotadas para minimizar o impacto do barulho. A Inglaterra não divulgou onde se concentra para a partida. Os médicos da delegação adotaram uma medida extra. Os jogadores receberão remédios naturais para o sono ou aparelhos de ruído branco, de acordo com a BBC.

Duelo de goleadores

Até aqui são os gols de Harry Kane sustentam a criticada campanha inglesa. Ele marcou cinco dos oito gols da equipe na Copa. Pelo lado dos anfitriões, Quiñones, com três gols, foi quem mais fez os mexicanos cantarem.

A trilha sonora das duas seleções é um dos shows deste Mundial. Os mexicanos ronqueiam de tanto cantar os versos de “Cielito lindo”. “Ay, ay, ay, ay / Canta y no llores”.

Kane e seus companheiros rodam o mundo cantando “Wonderwall”, do Oasis, com a torcida ao final das partidas. Desta vez, só uma delas será ouvida na cidade do México.