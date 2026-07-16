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Em tom provocativo, jogadores da Argentina estendem faixa sobre Malvinas após eliminar a Inglaterra

Antes do jogo desta quarta, a Fifa emitiu uma determinação para que fossem proibidas entradas de torcedores com qualquer referência ao conflito de 1982

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