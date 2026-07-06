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Em pré-jogo com polêmica, Estados Unidos e Bélgica duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Fifa anulou suspensão de Balogun na véspera da partida em Seattle

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João Praetzel

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