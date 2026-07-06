Em pré-jogo com polêmica, Estados Unidos e Bélgica duelam por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Raphael Claus foi o responsável por expulsar o artilheiro norte-americano. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos e Bélgica chegam às oitavas de final em situações completamente diferentes na Copa do Mundo. Por um lado, os anfitriões contam com uma das melhores gerações da sua história e embalados por uma boa vitória contra a Bósnia, além de terem o apoio da torcida em Seattle.

Os belgas suaram para vencerem Senegal na prorrogação e o jogo desta segunda, às 21h, pode marcar a última partida de jogadores que marcaram o futebol internacional.

Antes mesmo da bola rolar, a primeira polêmica da partida. Expulso contra os bósnios, Folarin Balogun teve sua suspensão anulada por uma decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. Decisão comemorada pelo técnico Mauricio Pochettino, dos Estados Unidos.

— Eu acho que todos nós celebramos esta decisão. Fomos punidos o suficiente contra a Bósnia ao jogar com um a menos por 30 minutos, em uma decisão completamente injusta. E não só porque sou o técnico da seleção dos Estados Unidos e preciso defender meu lado. É porque acredito que 99,9% das pessoas concordam que aquele cartão vermelho foi injusto.

Comandante dos Diabos Vermelhos, apelido da Bélgica, Rudi García fez fortes críticas à decisão da Fifa.

— Não sabia que o 5 de julho aqui (nos Estados Unidos) era o equivalente ao 1º de abril na Europa. Isso foi uma descoberta para mim. Tudo já foi dito na nota oficial da Federação, que defende não só o futebol belga, mas também do mundo inteiro. Acho que é a primeira vez na história da Fifa que isso aconteceu.

O fato é que Balogun será titular da equipe estadunidense. Assim, Pochettino deve manter a equipe que venceu os bósnios na quarta. O provável Estados Unidos tem Matthew Freese, Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun.

Os belgas devem ter mudança na equipe, principalmente pela má atuação do ataque no jogo passado. A Bélgica melhorou apenas depois da entrada de Lukaku no intervalo. O centroavante pode, inclusive, ganhar a vaga no comando do ataque.

Rudi García deve mandar a campo: Courtois, Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken, Doku, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Lukaku (De Ketelaere).

No histórico em Copas do Mundo há equilíbrio. São dois confrontos, sendo que no primeiro, logo na Copa do Mundo de 1930, os norte-americanos ganharam por 3 a 0. A Bélgica deu o troco apenas em 2014, quando venceu por 2 a 1, pelas oitavas de final.