Copa do Mundo

Forças do Norte
Notícia

Em duelo sem favorito, Noruega e Inglaterra brigam por vaga na semifinal da Copa do Mundo

Seleções já se enfrentaram 12 vezes na história, com vantagem inglesa, mas noruegueses ganharam duelos mais importantes

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS