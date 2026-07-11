Martin Odegaard e Harry Kane são duas estrelas que estarão em campo neste sábado. Montagem de fotos de Elsa e Richard Pelham / Getty Images via AFP

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Em todos os jogos das quartas de final existe um favorito nítido, mas, neste confronto do Norte da Europa, o equilíbrio será mais presente por mais que os noruegueses digam o contrário.

— Acho que há alguns favoritos claros por aí, e a Inglaterra é um deles, então acho que todos vocês (mídia) deveriam colocar toda a pressão possível sobre os rapazes ingleses — brincou Haaland, em entrevista antes da partida contra a Inglaterra.

O artilheiro norueguês foi o principal responsável pela vitória sobre o Brasil nas oitavas de final, com dois gols marcados, sendo o maior feito da história do país no futebol. Os ingleses sabem dos perigos do adversário, especialmente do goleador.

— Sabemos do que eles são capazes, especialmente com o Haaland, mas temos tido ótimas atuações defensivas até agora — afirmou o zagueiro John Stones, que atuou nos últimos anos ao lado do atacante norueguês no Manchester City, mas deixará o clube após a Copa.

Conhecidos da Premier League

O equilíbrio também existe pelo fato de boa parte dos jogadores da Noruega estarem atuando em grandes ligas, especialmente no futebol inglês. Além de Haaland, que joga com os ingleses Trafford, Guéhi e O'Reilly no City, outros seis noruegueses estão na Premier League.

Odegaard enfrentará Rice, Eze, Madueke e Saka, adversários em Miami, mas companheiros de Arsenal. Os defensores Wolfe (Wolverhampton) e Ajer (Brentford), os meias Berge e Bobb (Fulham) e o atacante Larsen (Crystal Palace) são outros noruegueses na principal liga do mundo.

Dos convocados da Inglaterra, apenas quatro jogadores não disputaram a Premier League na última temporada — Quansah (Bayer Leverkusen), Bellingham (Real Madrid), Toney (Al-Ahly) e Rashford (Barcelona).

Confronto direto

O favoritismo pode até ser considerado inglês, no confronto direto. Em 12 partidas ao longo da história, são sete vitórias da Inglaterra, três empates e duas da Noruega.

Todavia, os triunfos noruegueses ocorreram todos em partidas oficiais. As seleções se enfrentaram quatro vezes pelas Eliminatórias da Copa, os outros duelos foram em amistosos.

Nas Eliminatórias para 1982, os ingleses venceram o primeiro jogo por 4 a 0, mas perderam por 2 a 1 no returno. Para 1994, empate em 1 a 1 e vitória da Noruega por 2 a 0 na segunda partida.

O confronto mais recente ocorreu em setembro de 2014, com triunfo da Inglaterra por 1 a 0. Depois disso, muitas coisas aconteceram e 12 anos depois as seleções farão o principal confronto da história.

Prováveis times

Os ingleses devem ter dois desfalques para o jogo. Guéhi sofreu uma lesão muscular e deve ficar de fora, dando lugar para Stones na zaga. A ausência certa é de Jordan Henderson, que já era reserva, mas quebrou o braço na partida contra o México enquanto comemorava um dos gols.

O técnico Thomas Tuchel deve escalar: Pickford; Spence, Konsa, Stones e O'Reilly; Anderson, Rice, Saka, Bellingham e Gordon; Harry Kane.

A Noruega não tem nenhum jogador com problemas físicos e o técnico Stale Solbakken deve repetir a escalação que venceu a Seleção Brasileira: Nyland; Ryerson, Ajer, Heegm e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland.