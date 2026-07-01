Copa do Mundo

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Em busca do legado para o "soccer", Estados Unidos enfrentam a Bósnia pela Copa

Time de Maurício Pochettino avançou na primeira posição na fase de grupos

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João Praetzel

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