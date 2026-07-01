Em busca do legado para o "soccer", Estados Unidos enfrentam a Bósnia pela Copa

Até onde os Estados Unidos podem chegar na Copa do Mundo? Anfitriões e uma das sensações da fase de grupos, os comandados do argentino Mauricio Pochettino buscam manter o sonho do título inédito. Os yankees terão a Bósnia Herzegovina pela frente nesta quarta-feira (1º), às 21h, em Santa Clara, na Califórnia, em busca da vaga nas oitavas de final.
Mais do que os bons resultados em campo, a Copa mudou a percepção do estadunidense sobre o soccer.
— Já mudou o futebol aqui, porque depois dessa conexão com os torcedores, acho que eles vão começar a vir assistir aos jogos. Dizem que o legado se resume a um único resultado. Se ganharmos a Copa do Mundo, será um legado para sempre que mudou o futebol — ressaltou Pochettino em entrevista à BBC.
Classificados de forma antecipada para a segunda fase, os Estados Unidos pouparam alguns jogadores na última rodada, quando perderam para a Turquia por 1 a 0. Para o duelo contra os europeus, em solo californiano, Pochettino terá a volta de Pulisic, Tyler Adams, McKennie e Folarin Balogun ao time titular.
Balogun, inclusive, já marcou duas vezes na Copa e é o artilheiro dos Estados Unidos na competição. Pochettino deve mandar a campo a seguinte escalação: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman; Timothy Weah, Christian Pulisic e Folarin Balogun.
Rival embalado
Os desafiantes do "American Dream" serão os bósnios. Ao contrário dos Estados Unidos, a Bósnia garantiu sua vaga na segunda fase como um dos melhores terceiros colocados. A classificação veio apenas na última rodada, quando venceu o Catar.
O técnico Sergej Barbarez perdeu o lateral Amar Dedić por lesão, mas deve manter a estrutura da equipe que bateu os catari na partida anterior. Algozes na Itália na repescagem na Europa, os bósnios seguem confiando na experiência de Edin Dzeko no comando do ataque.
O provável time tem Nikola Vasilj; Arjan Malić, Nikola Katić, Tarik Muharemović e Sead Kolašinac; Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović e Esmir Bajraktarević; Ermedin Demirović e Edin Džeko.
Arbitragem brasileira
A partida terá um tempero brasileiro. Raphael Claus será o árbitro do jogo. Será a segunda vez que ele apitará nesta Copa. Antes, comandou o 4 a 0 da Espanha contra a Arábia Saudita.
Quem vencer o duelo desta quarta irá enfrentar o vencedor da partida entre Bélgica e Senegal. As duas seleções jogam mais cedo, às 17h, em Seattle.
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