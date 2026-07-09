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Eliminado da Copa com show de camisas 9 e 10; por que o Brasil não produz mais jogadores destas posições

Especialistas apontam que a adoção de métodos europeus e foco tático reduziram criatividade e autonomia dos jogadores brasileiros

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Valter Junior

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