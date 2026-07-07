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Eliminação dos EUA supera finais da NBA e vira jogo de futebol mais assistido da história do país

Partida que terminou 4 a 1 para a Bélgica, nesta segunda (6), registrou média de 30 milhões de espectadores na Fox

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Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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