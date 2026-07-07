Eliminação dos EUA supera finais da NBA e vira jogo de futebol mais assistido da história do país

A derrota dos Estados Unidos por 4 a 1 para a Bélgica, nesta segunda (6), pelas oitavas da Copa do Mundo, entrou para a história como o jogo de futebol mais assistido da história norte-americana.
Com média de 30 milhões espectadores na Fox, emissora responsável pela transmissão em língua inglesa, a partida superou em audiência inclusive as finais da NBA.
O índice, divulgado pela Associated Press, não inclui ainda a audiência da Telemundo, que transmitiu a partida em língua espanhola para os Estados Unidos.
Para efeito de comparação, o jogo 5 da decisão entre New York Knicks e San Antonio Spurs, exibido pela ABC, teve média de 24,5 milhões de espectadores, enquanto a série registrou média de 20,6 milhões.
Ainda segundo a Associated Press, a soma das audiências da Fox e da Telemundo poderá ficar atrás, nesta década, apenas das grandes transmissões da NFL, a liga nacional de futebol americano, entre os eventos esportivos de jogo único no país.
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