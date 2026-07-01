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"Eles torcem para o Brasil como se tivessem nascido no país":  embaixador explica paixão de Bangladesh pela Seleção

Paulo Feres, entrevistado no "Timeline" nesta quarta-feira, contextualizou a paixão do povo bangladeshiano a partir da biografia de Pelé, que foi traduzida e se tornou leitura obrigatória no país

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