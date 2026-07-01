"Eles torcem para o Brasil como se tivessem nascido no país":  embaixador explica paixão de Bangladesh pela Seleção

População de Bangladesh torcendo para o Brasil. Samakal / Reprodução

A Seleção Brasileira tem uma torcida de peso na Copa do Mundo, mas que vem de longe. Cerca de 100 milhões de habitantes de Bangladesh, no sul do continente asiático, apoiam a "Amarelinha" rumo ao hexa, conforme explicou Paulo Feres, embaixador do Brasil no país asiático.

A torcida dos bangladeshianos pela Seleção viralizou nas redes sociais, com vídeos da população vibrando a cada gol marcado na Copa de 2026.

— A multidão na rua é um negócio inacreditável. Eles torcem para o Brasil como se tivessem nascido no país. Eles não respiram futebol como a gente respira. Porém, quando a Copa do Mundo chega, eles renascem e vem com força — explicou o embaixador, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha.

Feres contextualizou a paixão do povo bangladeshiano a partir da biografia de Pelé, que foi traduzida e se tornou leitura obrigatória no país.

— A partir desse livro, eles estabeleceram uma relação profunda com a Seleção Brasileira. Projeto que de 80 a 100 milhões de habitantes são torcedores do Brasil. É um fenômeno único no mundo — contou.

A torcida também é uma forma de esperança ao povo de Bangladesh, que sofre com diversos problemas econômicos e sociais. A seleção do país asiático é a 181ª no ranking da Fifa e não tem resultados relevantes.

Por conta disso, o embaixador deu a sugestão para a CBF dar mais atenção ao país.