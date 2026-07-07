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"Eles são parceiros": Arnaldo Cezar Coelho critica decisão da Fifa de anular cartão vermelho após pedido de Trump

Em entrevista ao programa "Timeline" , ex-árbitro avaliou polêmica com Balogun e disse que o presidente dos EUA "fez uma de torcedor"

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