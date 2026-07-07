"Eles são parceiros": Arnaldo Cezar Coelho critica decisão da Fifa de anular cartão vermelho após pedido de Trump

Árbitro bom não usa VAR, árbitro bom apita o que tem que apitar, disse Arnaldo Cezar Coelho. Reprodução / Youtube GZH

Discussão sobre arbitragem é um tema inerente ao futebol. Mesmo com a introdução do VAR, as polêmicas não param. Na Copa do Mundo de 2026 não poderia ser diferente.

Arnaldo Cezar Coelho foi o primeiro e único brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, em 1982, na Espanha. Nesta terça-feira (7), o ex-árbitro e comentarista concedeu entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, e comentou sobre os episódios envolvendo a arbitragem no Mundial, sobretudo a revogação da suspensão de Balogun, atacante dos Estados Unidos, expulso no jogo contra a Bósnia, após pedido do presidente Donald Trump.

— Claro que não pode. Mas, ele (Trump) deu a ordem de torcedor. Aqui no Brasil tem dirigente de clube ou presidente de federação que liga para delegado do jogo no intervalo para reclamar de pênalti marcado. O presidente dos EUA fez uma de torcedor e o presidente da Fifa tinha que ser mais duro, mas eles são parceiros. Porém, o destino é fogo. Tomaram 4 a 1 — comentou o ex-árbitro.

A Era VAR vem mudando o futebol, que é bem diferente da época em que Arnaldo apitava. Para ele, o "VAR hoje é a figura mais importante da arbitragem".

— A regra mudou totalmente. Hoje eu sou um árbitro da antiga. Árbitro da antiga não tinha VAR. Com VAR, a fotografia do lance vale mais do que qualquer negócio. Hoje em dia, se você pegar um jogador com a mão no rosto do adversário e tirar uma fotografia, vão dizer: "olha que agressão" — explicou.

Outra questão abordada por Arnaldo foram as regras novas para utilização do VAR, como a reversão de escanteio caso seja constatado que não foi. Porém, caso um tiro de meta seja marcado erroneamente, o VAR não pode agir.

— A duplicidade de comandos gera confusão. E no meu tempo, um professor da faculdade falava assim: "juiz é boçal e soberano". A gente aplicava a regra, apitava os absurdos, mas era soberano, apitou, tá apitado — afirmou.

E complementou:

— Árbitro bom não usa VAR, árbitro bom apita o que tem que apitar. Quando tem um árbitro bom no campeonato inglês, o VAR entra no jogo dormindo e sai dormindo. O bom jogo para mim é quando o VAR dorme, porque ele não interfere em nada — complementou.