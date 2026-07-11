Copa do Mundo

Na caça pelo recorde!
Notícia

Efeito Deschamps e Mbappé: o domínio da França nas últimas Copas do Mundo

Os franceses estão com 100% de aproveitamento no Mundial e buscam a terceira final consecutiva do torneio

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