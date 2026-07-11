Efeito Deschamps e Mbappé: o domínio da França nas últimas Copas do Mundo

Depois de vencer Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9), a França chegou à sua terceira semifinal de Copa consecutiva — sendo que nas duas últimas edições parou na grande final, se sagrando campeã, em 2018, e ficando com o vice-campeonato, em 2022.
A Copa de 2026 ainda está em andamento, e parece ser a mais promissora no que diz respeito à campanha dos franceses, tendo em vista que o time do técnico Didier Deschamps poderá terminar a competição com 100% de aproveitamento se vencer os próximos dois jogos e levantar a taça.
A França pode alcançar outro recorde ainda neste ano caso se classifique para a final da Copa. Se assim acontecer, os franceses irão compor, junto da Seleção Brasileira e da Alemanha, o seleto grupo de seleções que já disputaram três finais de Copa do Mundo de forma consecutiva.
Desde a edição de 2014 os bicampeões do mundo vêm mostrando uma forte consistência. No período, foram 25 partidas, 20 vitórias, três empates e duas derrotas.
Esse desempenho recente pode ser justificado através de duas marcas alcançadas pelos caras que fazem a diferença nos Bleus.
Didier Deschamps
O comandante da equipe é o treinador mais vitorioso da história das Copas. O recorde foi quebrado durante esta edição, com a vitória por 3 a 1 diante da Noruega, pela fase de grupos. Aquela foi a sua 21ª partida de Copa do Mundo comandando a seleção francesa.
Hoje, Deschamps já possui 24 partidas e 20 vitórias. O treinador está no comando da seleção desde 2012 e, além de ter sido campeão em 2018 e vice em 2022, também figura como um dos trabalhos mais longevos do esporte.
Efeito Mbappé
O camisa 10 da França está fazendo sua terceira Copa do Mundo e busca sua terceira final consecutiva. Mbappé é peça principal no elenco francês. Com ele entre os titulares, os Bleus ainda não foram derrotados dentro dos 120 minutos.
O craque já anotou 20 gols em 20 partidas na história dos Mundiais, sendo o vice-artilheiro do ranking geral, e ainda distribuiu cinco assistências.
Além de ter sido campeão e melhor jovem do torneio em 2018, Mbappé foi vice-campeão e artilheiro no Catar, marcando um hat-trick na final perdida para a Argentina. O francês é o único a atingir tal feito.
Se chegar à final, o jogador do Real Madrid igualará Cafu com três finais seguidas de Copas disputadas.
França em mundiais desde 2014
- 25 partidas
- 20 vitórias
- 3 empates
- 2 derrotas
- 80% de aproveitamento
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