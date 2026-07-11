Efeito Deschamps e Mbappé: o domínio da França nas últimas Copas do Mundo

França venceu o Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9) e está classificado para as semifinais da Copa do Mundo. Franck Fife / AFP

Depois de vencer Marrocos por 2 a 0 na última quinta-feira (9), a França chegou à sua terceira semifinal de Copa consecutiva — sendo que nas duas últimas edições parou na grande final, se sagrando campeã, em 2018, e ficando com o vice-campeonato, em 2022.

A Copa de 2026 ainda está em andamento, e parece ser a mais promissora no que diz respeito à campanha dos franceses, tendo em vista que o time do técnico Didier Deschamps poderá terminar a competição com 100% de aproveitamento se vencer os próximos dois jogos e levantar a taça.

A França pode alcançar outro recorde ainda neste ano caso se classifique para a final da Copa. Se assim acontecer, os franceses irão compor, junto da Seleção Brasileira e da Alemanha, o seleto grupo de seleções que já disputaram três finais de Copa do Mundo de forma consecutiva.

Desde a edição de 2014 os bicampeões do mundo vêm mostrando uma forte consistência. No período, foram 25 partidas, 20 vitórias, três empates e duas derrotas.

Esse desempenho recente pode ser justificado através de duas marcas alcançadas pelos caras que fazem a diferença nos Bleus.

Didier Deschamps

Deschamps é o treinador com mais vitórias na história dos Mundiais. Odd Andersen / AFP

O comandante da equipe é o treinador mais vitorioso da história das Copas. O recorde foi quebrado durante esta edição, com a vitória por 3 a 1 diante da Noruega, pela fase de grupos. Aquela foi a sua 21ª partida de Copa do Mundo comandando a seleção francesa.

Hoje, Deschamps já possui 24 partidas e 20 vitórias. O treinador está no comando da seleção desde 2012 e, além de ter sido campeão em 2018 e vice em 2022, também figura como um dos trabalhos mais longevos do esporte.

Efeito Mbappé

Camisa 10 da França marcou três gols na final da Copa do Mundo de 2022. ADRIAN DENNIS / AFP

O camisa 10 da França está fazendo sua terceira Copa do Mundo e busca sua terceira final consecutiva. Mbappé é peça principal no elenco francês. Com ele entre os titulares, os Bleus ainda não foram derrotados dentro dos 120 minutos.

O craque já anotou 20 gols em 20 partidas na história dos Mundiais, sendo o vice-artilheiro do ranking geral, e ainda distribuiu cinco assistências.

Além de ter sido campeão e melhor jovem do torneio em 2018, Mbappé foi vice-campeão e artilheiro no Catar, marcando um hat-trick na final perdida para a Argentina. O francês é o único a atingir tal feito.

Se chegar à final, o jogador do Real Madrid igualará Cafu com três finais seguidas de Copas disputadas.

França em mundiais desde 2014

25 partidas

20 vitórias

3 empates

2 derrotas

80% de aproveitamento