Erling Haaland vira "easter egg" no Google; saiba como encontrar

Erling Haaland causou curiosidade em seus seguidores nesta quinta-feira (9). Em uma postagem da rede X, o centroavante norueguês fez um simples pedido: "Pesquisem meu nome no Google".
Ao executar o pedido do jogador, usuários se depararam com um easter egg no site. Por alguns segundos, animações de vikings, com o rosto estampado com a bandeira na noruega, surgem fazendo a "remada viking", emblemática comemoração dos torcedores noruegueses em jogos da Copa do Mundo 2026.
Remada viking
O gestual que virou símbolo da torcida norueguesa, diz respeito a grupos de pessoas sentadas próximas uma das outras realizando movimentos coordenados como se estivessem remando em um barco.
A coreografia é uma maneira de representar a história da Noruega e faz referência às tradições marítimas e à herança deixada pelos vikings — povo que marcou a história do país.
Entre os séculos VIII e XI, os vikings foram um povoado nórdico que explorou diferentes regiões da Europa e, hoje em dia, permanece como um dos principais símbolos da Noruega.
O que é easter egg?
Significa literalmente "ovo de Páscoa", em inglês. É um termo usado no entretenimento e na tecnologia para descrever segredos, mensagens ou referências escondidas de propósito. Assim como na caça aos ovos de Páscoa, a ideia é que os espectadores ou usuários encontrem essas surpresas.
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