E se o Brasil ganhar da Noruega? Saiba quando será o próximo jogo na Copa do Mundo

Na primeira fase do mata-mata, o Brasil eliminou o Japão. PAUL ELLIS / AFP

A Seleção Brasileira entra em campo às 17h deste domingo (5) para enfrentar a Noruega. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e quem vencer segue adiante na competição.

Caso o Brasil saia vencedor, a Seleção já sabe quando será seu próximo jogo. O confronto das quartas de final ocorrerá no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília).

O jogo será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami. A Seleção Brasileira já jogou no estádio durante a competição, na partida em que venceu a Escócia por 3 a 0, ainda na primeira fase.

O possível adversário do Brasil nas quartas de final também será conhecido nesta noite. Será o vencedor do confronto entre México e Inglaterra, que jogam a partir das 21h deste domingo.

Caminho da Seleção

Se a Seleção Brasileira eventualmente avançar até a semifinal, a data e o local do confronto também já estão definidos. O jogo ocorrerá no dia 15 de julho, às 16h (horário de Brasília), na cidade de Atlanta. Como possíveis adversários na semifinal, o Brasil poderia enfrentar Argentina, Egito, Suíça ou Colômbia.

Já a final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho. A partida será realizada a partir das 16h no Metlife Stadium, em Nova Jersey, mesmo estádio onde a Seleção enfrenta a Noruega neste domingo.