É possível parar Haaland? Como zagueiros da Seleção devem se portar contra atacante norueguês 

Defesa brasileira terá a missão de parar Haaland. ARIC BECKER / AFP

O mais letal dos centroavantes do mundo estará do outro lado. Como parar Erling Haaland, 25 anos, 416 jogos, 356 gols?

A defesa do Brasil conhece bem a principal estrela da Noruega. Marquinhos e, especialmente, Alisson e Gabriel Magalhães enfrentam Haaland com frequência. O goleiro do Liverpool e o zagueiro do Arsenal fazem pelo menos dois confrontos por temporada com o camisa 9 do Manchester City, isso quando não se encontram em alguma eliminatória.

O histórico é favorável ao atacante norueguês. Ganhou três vezes contra Liverpool e Arsenal, perdeu uma e empatou outra.

Em um time forte, organizado e físico, Haaland é um diferencial. Como definiu o ex-jogador nigeriano Obi Mikel, atual comentarista do canal Fox dos Estados Unidos:

— Mesmo quando a Noruega não está bem, ele pode resolver o jogo em um lance. É essa sua virtude.

Haaland é alto, tem 1m95cm. É forte, 95 kg. É veloz. É canhoto. Como parar um jogador assim?

O ex-zagueiro Gonçalves, que esteve na Copa do Mundo de 1998, reconhece a capacidade física do atacante norueguês. E sugere uma alteração tática:

— A única forma que vejo de parar um jogador forte e rápido como ele é fazendo a sobra entre os zagueiros. Um deles fica em diagonal, sem manter a linha do futebol atual. É uma forma de proteger a entrada em velocidade.

A força física de Haaland também preocupa Gonçalves:

— Se for tentar ganhar no corpo, vai sofrer. Ele é um tanque, então tem de sobrar três metros, no mínimo, para quando ele arrancar, ter a chance de chegar na frente dele. Marquinhos e Gabriel precisarão coordenar a movimentação.

Parar Haaland certamente é uma das missões de Ancelotti para a volta aos trabalhos da Seleção em Morristown. Deixá-lo livre é um convite à eliminação.