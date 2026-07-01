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É possível parar Haaland? Como zagueiros da Seleção devem se portar contra atacante norueguês 

Defensor de Copa dá dicas a Marquinhos e Gabriel Magalhães, e estrela nigeriana liga alerta a Ancelotti

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Rafael Diverio

De Morristown

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