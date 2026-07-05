E agora, Brasil? Quando a Seleção volta a campo após a eliminação na Copa do Mundo 

O sonho do hexa foi adiado mais uma vez. O Brasil perdeu por 2 a 0 para a Noruega neste domingo (5) e está fora da Copa do Mundo 2026. Agora, a Seleção Brasileira deve voltar a campo somente em setembro, na primeira data Fifa após o Mundial.
O adversário já é conhecido. O Brasil irá disputar dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente.
Queda no Mundial
Esta foi a segunda eliminação do Brasil nas oitavas de final de um Mundial na história. Em 1990, caiu para a Argentina de Maradona e Caniggia.
Mesmo com frustração da queda precoce, o técnico Carlo Ancelotti irá permanecer no cargo. Em maio deste ano, ele teve o contrato renovado até 2030.
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