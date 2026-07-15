Copa do Mundo

De olho no pódio
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Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo: veja premiação, data e onde assistir 

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h, buscando a conquista do bronze no Mundial

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