Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo: veja premiação, data e onde assistir 

A disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 está definida. Nesta quarta-feira (15), pela semifinal do Mundial, a Argentina venceu de virada a Inglaterra por 2 a 1 e vai enfrentar a Espanha na grande final. Em contrapartida, os ingleses se juntam à França na disputa pelo pódio.
O jogo que define o terceiro melhor time do torneio ocorre neste sábado (18), às 18h, no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. Além do lugar no pódio, a equipe que conquistar o bronze recebe uma compensação financeira superior ao quarto colocado.
Todos os semifinalistas do torneio já garantiram US$ 27 milhões — valor referente à quarta colocação. O terceiro melhor ranqueado juntará US$ 29 milhões. O vice e o campeão ficam com US$ 33 milhões e US$ 50 milhões, respectivamente.
A França já esteve em disputas de terceiro lugar do Mundial em três ocasiões e saiu vitoriosa em 1958 e 1986, perdendo apenas em 1982 para a Bélgica.
Já a Inglaterra nunca terminou uma Copa entre os terceiros colocados. Os ingleses terminaram em quarto lugar nas edições de 1990 e em 2018.
Reencontro após quatro anos
França e Inglaterra voltam a estar frente a frente. A última vez que isso ocorreu foi na Copa do Mundo de 2026, quando os franceses eliminaram os ingleses nas quartas de final.
O English Team foi derrotado por 2 a 1 com um pênalti perdido por Harry Kane na reta final da partida.
Agora, as equipes se reencontram em um cenário diferente. Ambas foram eliminadas na semifinal do torneio em partidas nas quais foram inferiores ao seu adversário. A França perdeu por 2 a 0 para a Espanha e pouco agrediu a defesa rival. Enquanto a Inglaterra, apesar de ter aberto o placar contra a Argentina, terminou a partida com apenas 36% de posse de bola e foi derrotado por 2 a 1.
Veja as informações da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo 2026
- Data: Sábado (18)
- Local: Estádio de Miami, nos Estados Unidos
- Horário: 18h
- Onde assistir: RBS TV, globoplay, ge tv, SporTV, NSports, SBT e Cazé TV anunciam a transmissão
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