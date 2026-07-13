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Diretor da Casa Branca indica presença de Trump na reta final da Copa: “Vocês vão vê-lo esta semana”

Em entrevista exclusiva a Zero Hora, homem-forte do governo norte-americano para o Mundial, Andrew Giuliani, disse que chefe de estado do país gosta de suspense, mas que deve aparecer mais na reta final da competição

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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