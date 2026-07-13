Diretor da Casa Branca indica presença de Trump na reta final da Copa: “Vocês vão vê-lo esta semana”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser atração em um dos quatro jogos restantes da Copa do Mundo.

Ao menos foi o que indicou o diretor-executivo da Força Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, em entrevista exclusiva a Zero Hora nesta segunda (13).

— Meu presidente adora deixar um suspense. Mas meu palpite é que vocês vão vê-lo em algum momento desta semana, e vai ser muito divertido — declarou.

Trump até agora não compareceu a nenhuma partida do Mundial. SAUL LOEB / AFP

Apesar da estreita relação com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e das diversas declarações públicas sobre a competição, Trump até agora não compareceu a nenhuma partida do Mundial.

Na Copa do Mundo de Clubes 2025, também realizada nos Estados Unidos, o chefe de estado norte-americano foi atração na final, entre PSG e Chelsea, casualmente disputada no MetLife, em Nova Jérsey, mesmo palco da final do Mundial 2026, marcada para o domingo (19).