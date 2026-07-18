Copa do Mundo

Fim de uma Era

"Deveríamos ter te dado um final melhor", diz Mbappé a Deschamps

Atual treinador da França deve ser substituído por Zinedine Zidane após a Copa do Mundo

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AFP

Zero Hora

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