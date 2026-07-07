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"Deus ressuscitou" e "Milagre argentino": veja a repercussão mundial da classificação da Argentina

Os principais veículos jornalísticos do planeta estamparam nas capas a imagem de Messi e enalteceram a vitória dos Hermanos na Copa do Mundo

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