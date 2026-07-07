"Deus ressuscitou" e "Milagre argentino": veja a repercussão mundial da classificação da Argentina

Messi marcou um gol e deu uma assistência na virada sobre o Egito por 3 a 2 pelas oitavas de final. Roberto Schmidt / AFP

Faltam palavras e adjetivos para elucidar o que foi a classificação da Argentina sobre o Egito, nesta terça-feira (7). Os argentinos realizaram uma histórica remontada após estarem perdendo por 2 a 0. Mas quem tem Messi não pode desacreditar. O camisa 10 liderou a virada por 3 a 2, em Atlanta, e a sua atuação originou a impactante manchete do jornal espanhol "AS": "Dios ha resucitado".

A capa do veículo jornalístico é um exemplo de como a atuação dos argentinos foi recebida pelos principais portais do mundo. O comodismo e o receio de exagerar não fizeram parte das avaliações. O lúdico também marcou presença, como o L' Equipe, que chamou o triunfo de "O Milagre Argentino".

O jornal Clarín também não poupou palavras e definiu a classificação como "Épica". Já o The Athletic afirmou que "Messi inspirou a Argentina para uma virada histórica na Copa do Mundo sobre o Egito".

Na contramão da maioria, o jornal El País adotou uma postura mais analítica, mesmo que a impacto de Lionel Messi também tenha sido citado.

— A Argentina venceu uma partida bastante controversa depois de estar perdendo por 2 a 0. A equipe contou com muita força de vontade, com Messi em grande forma, e conseguiu a virada. Mas, no geral, não jogou bem — escreveu o jornal que ainda atribuiu uma parcela da culpa para a arbitragem:

— Com uma virada verdadeiramente épica, liderada por um Messi impressionante, a Argentina se recuperou da eliminação. E algumas decisões questionáveis ​​da arbitragem contribuíram para essa recuperação.

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A Argentina vive o jogo

A imprensa argentina está em êxtase. O Olé representou o sentimento dos Hermanos com a classificação ao falar em "Coração de Campeão".

— Chore, grite, cante, abrace a pessoa ao seu lado, ligue para os amigos, comemore o dia todo. Mesmo em campo, não sabemos por onde começar. Resiliência não é algo que se compra na farmácia ou se encomenda online. Momentos épicos também não são algo que se possa ensinar. Você os vive. A Argentina vive o jogo. Eles sofrem, eles vivem, eles lutam por ele e nunca desistem. Tudo estava dando errado para eles novamente; a eliminação veio com o golpe adicional de uma despedida sem brilho de Messi. Mas você nunca deve subestimar o camisa 10 — publicou o Olé.

Outros portais espalhados pelo mundo também estamparam nas capas o rosto de Messi e seu exército de homens armados com chuteiras.

Veja a repercussão mundial da virada da Argentina sobre o Egito:

Olé estampa na capa: "Coração de Campeão: Argentina, do 0-2 ao 3-2 em 13 minutos e às quartas de final". Reprodução / Olé

The Sun afirma: "Argentina 3 Egito 2: Messi e Enzo salvam os atuais campões da derrota e evitam uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo". Reprodução / The Sun

The Athletic atribuiu a classificação ao craque argentino: "Lionel Messi inspira Argentina a uma virada histórica na Copa do Mundo contra o Egito". Reprodução / The Athletic

Os franceses do L'Équipe dizem: "O milagre argentino". Reprodução / L'Equipe

El País enalteceu o gol de Enzo Fernánez: "O gol culmina na remontada da Argentina sobre o Egito e sela a classificação para as quartas de final". Reprodução / El País

Clarín não poupou adjetivos: "Em uma virada épica, Argentina protagonizou uma remontada fenomenal sobre o Egito e avançou para as quartas". Reprodução / Clarín

Jornal AS endeusou a classificação argentina e a atuação de Messi: "Deus ressuscitou". Reprodução / AS