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Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo é anunciado por clube árabe

Zagueiro Diney Borges assinou com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, para a temporada 2026/2027

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