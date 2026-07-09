Zagueiro foi destaque na Copa do Mundo. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O zagueiro da seleção de Cabo Verde Diney Borges, 31 anos, foi anunciado pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Ele irá defender o clube pela temporada 2026/2027.

Diney foi um dos destaques do elenco cabo-verdiano que foi surpresa na Copa Mundo 2026.

O zagueiro tem passagens por clubes europeus e africanos, como Arrentela, Vitória de Setúbal, Marítimo e Estoril, de Portugal, além de uma passagem pelo FAR Rabat, do Marrocos.

Cabo Verde na Copa

Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção de Cabo Verde se destacou por chegar a fase de mata-matas sem derrotas na fase de grupos, caindo apenas nos 16 avos de final para a Argentina, por 3 a 2, na prorrogação.

O goleiro Vozinha, 40 anos, foi uma das estrelas da seleção, com oito defesas contra o time de Messi. Na estreia, no inesperado empate em 0 a 0 com a Espanha, foram sete defesas que fizeram a atuação do goleiro ser comentada em todo o mundo.