Destaque contra o Brasil, goleiro da Noruega chora após eliminação da Copa do Mundo

Técnico da Noruega, Ståle Solbakken, consolou Nyland ao final do jogo. Chandan Khanna / AFP

Um dia você é herói. No outro, vilão. Esse foi o sentimento que o goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, sentiu após a eliminação dos vikings da Copa do Mundo neste sábado (11). O arqueiro falhou no segundo gol da Inglaterra na partida e foi um dos responsáveis pelo 2 a 1 inglês. Ao final do jogo, o jogador de 35 caiu em lágrimas e precisou ser consolado.

No duelo válido pelas quartas de final do Mundial, a Noruega saiu na frente do marcador com um golaço de Schjelderup. A Inglaterra reapareceu no jogo sob a liderança de Jude Bellingham, que igualou o marcador ainda no primeiro tempo e decretou a virada, na prorrogação.

O tento que confirmou que classificação dos ingleses surgiu de um erro do goleiro Nyland. O ex-jogador do Sevilla, da Espanha, não conseguiu segurar o arremate de Morgan Rogers e permitiu que Bellingham concluísse para o fundo da rede.

A partida se desenhou inteiramente para a Inglaterra manter o resultado, e foi o que aconteceu. Diante da eliminação, Nyland não conseguiu contar as lágrimas e chorou no gramado por conta do erro cometido. O goleiro precisou ser contido pelos colegas de seleção e também por jogadores ingleses.

Herói contra o Brasil

Apesar da falha, Nyland foi um dos principais destaques que colocaram a Noruega nas quartas de final. Para chegar entre os oito melhores do torneio pela primeira vez na história das Copas do Mundo, os norueguês eliminaram a Seleção Brasileira.

A vitória por 2 a 0 foi encabeçada por Erling Haaland, que marcou os dois gols. Porém, o triunfo só foi possível por conta do pênalti defendido por Nyland ainda no primeiro tempo. O goleiro acertou o lado da cobrança de Bruno Guimarães e manteve o placar zerado na primeira etapa.

O jogador também é lembrado pelo embate com Neymar, na segunda penalidade do Brasil na partida. Após converter a cobrança, o camisa 10 brasileiro ironizou as provocações do goleiro e houve uma breve discussão entre ambos.