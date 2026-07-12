Copa do Mundo

De herói a vilão!
Notícia

Destaque contra o Brasil, goleiro da Noruega chora após eliminação da Copa do Mundo

Nyland falhou no segundo gol da Inglaterra e foi um dos responsáveis pela derrota dos noruegueses nas quartas de final do Mundial 

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