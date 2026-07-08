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Delegação da Seleção volta ao Brasil com apenas um jogador a bordo

Voo fretado pela CBF foi disponibilizado após eliminação para Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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