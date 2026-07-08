Delegação da Seleção volta ao Brasil com apenas um jogador a bordo

Danilo voltou para o Rio de Janeiro com a delegação. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Dos 26 jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo, apenas Danilo voltou com a delegação do Brasil ao Rio de Janeiro. A equipe chegou ao país na madrugada desta quarta-feira (8).

O voo fretado foi disponibilizado pela CBF, após a derrota para a Noruega nas oitavas de final da competição. A escolha de voltar com o grupo, contudo, era dos jogadores.

Danilo deixou o aeroporto pela saída principal, mas não conversou com a imprensa. Além dele, Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, e Juan, coordenador técnico da Seleção, também desembarcaram junto com a delegação.

Aos jornalistas, Caetano avaliou o desempenho da Seleção na Copa e falou sobre a sua expectativa para o futuro.

— Por mais que o resultado realmente não tenha sido o esperado por todos nós, não só pelos atletas e pela comissão, mas por todo o povo brasileiro, tivemos muitos jogadores jovens que ganharam minutagem, foram bem aproveitados e até se afirmaram nesta Copa do Mundo. Acho que é a partir daí que começamos a pensar nos amistosos de setembro e outubro, com a esperança de termos um ciclo muito mais estável do que o anterior — disse Rodrigo Caetano.

Membros dos departamentos de comunicação, marketing e segurança também retornaram ao Brasil no voo. O único outro atleta presente na viagem foi o goleiro Léo Nanetti, do Flamengo, que participou da preparação da Seleção durante a Copa, mas não estava entre os 26 convocados.

Os jogadores que optaram por não retornar ao Brasil iniciaram a dispersão diretamente dos Estados Unidos após a eliminação. A maior parte seguirá do Exterior para férias ou viajará diretamente para os países onde atuam.