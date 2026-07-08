Definido onde serão transmitidas as quartas de final da Copa do Mundo; confira

Jogos das quartas de final tiveram transmissões definidas. CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

As partidas das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 tiveram as transmissões definidas. São quatro jogos e dois deles serão exclusivos da Cazé Tv no YouTube.

Na quinta-feira (9), às 17h, França e Marrocos se enfrentam em Boston. Todos os canais com direito de transmissão passarão a partida, ou seja, RBS TV (Globo), Sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV.

O mesmo ocorre para Espanha x Bélgica na sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles.

No entanto, para os jogos de sábado (11), a exclusividade é do canal presente no YouTube. Inglaterra e Noruega jogam às 18h, em Miami, enquanto Argentina e Suíça se enfrentam às 22h, em Kansas City.

Veja onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa

Quinta-feira (9)

17h - França x Marrocos - RBS TV (Globo), Sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV

Sexta-feira (10)

16h - Espanha x Bélgica - RBS TV (Globo), Sportv, ge tv, SBT, NSports e Cazé TV

Sábado (11)

18h - Inglaterra x Noruega - Cazé TV

22h - Argentina x Suíça - Cazé TV