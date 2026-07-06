De olho na Copa de 2030, Ancelotti fala sobre suas apostas para o futuro da Seleção

Italiano tem contrato até a próxima Copa. Foto por PEDRO UGARTE / / AFP

O dia 5 de julho marcou o fim da caminhada do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Também inicia o sétimo ciclo em busca do hexa. Se existe uma garantia é que Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção neste começo, projetando 2030.

O italiano, no entanto, precisará digerir uma dura eliminação contra a Noruega, com direito a pênalti perdido quando o jogo estava 0 a 0.

— Agora temos que manejar a tristeza. Amanhã, pensaremos no futuro dessa seleção que já tem um grupo sólido de jovens e de veteranos que podem nos ajudar. Temos jovens que podem estar na Seleção no futuro. Vamos com um novo impulso e na avaliação dos jogadores – disse Ancelotti.

Antes do Mundial, Ancelotti renovou seu contrato com a CBF. Os dois primeiros amistosos do Brasil serão em setembro. A Seleção enfrentará a Austrália, nos dias 25 e 29, em Townsville e Brisbane, respectivamente.

Queda no Mundial

Esta foi a segunda eliminação do Brasil nas oitavas de final de um Mundial na história. Em 1990, caiu para a Argentina de Maradona e Caniggia.

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