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De Leônidas da Silva a Messi: a evolução da artilharia das Copas do Mundo

Zero Hora elaborou um gráfico com a trajetória do ranking dos maiores artilheiros da história da competição 

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