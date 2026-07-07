De Leônidas da Silva a Messi: a evolução da artilharia das Copas do Mundo

Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 20 gols. Chandan Khanna / AFP

O assunto envolvendo a artilharia geral da Copa do Mundo nunca esteve tanto tempo nos holofotes como na edição de 2026. O motivo é o embate frenético de Lionel Messi e Mbappé pela ponta do ranking geral. O argentino é o artilheiro geral com 20 gols marcados. Já o francês soma 19 gols e está na cola do rival.

Ambos começaram o Mundial em posições distantes da ponta do ranking. Antes da estreia de Messi, por exemplo, o argentino estava empatado com Just Fontaine na quarta colocação com 13 gols marcados.

O líder era Miroslav Klose, com 16 tentos e o top 5 era composto ainda por Ronaldo Fenômeno e Gerd Müller.

No entanto, a artilharia isolada de Klose não resistiu à partida de estreia de Messi em 2026, pois o camisa 10 do Inter Miami marcou um hat-trick sobre a Argélia, alcançou o alemão e tornou-se o maior artilheiro da história das Copas.

No duelo seguinte, contra a Áustria, Messi balançou as redes duas vezes e se isolou na ponta da tabela, com 18 gols. Ainda viriam mais dois gols para aumentar a vantagem sobre os demais.

Kylian Mbappé seguiu a lógica de Messi e balançou as redes sete vezes, até então, na Copa do Mundo de 2026 — pulando de 12 gols para 19 e assumindo a vice-artilharia geral.

Evolução ao longo das Copas

A briga assídua pela ponta do ranking de gols em Copas sempre foi algo emblemático. Klose ultrapassou Fenômeno no posto de artilheiro com requintes de crueldade. Isto porque a partida em que o fato ocorreu foi o histórico 7 a 1.

Grandes nomes da história do futebol já ocuparam a ponta da lista e, com o passar dos tempo, novos astros foram roubando a cena.

Por isso, a Zero Hora realizou um gráfico com a evolução completa da artilharia histórica das Copas, passando pelos lendários jogadores Guillermo Stábile e Leônidas da Silva até chegar ao atual domínio de Lionel Messi.

Veja abaixo: