Danilo Santos ou Martinelli? Brasil está escalado para enfrentar a Noruega; confira

Depois de repetir a formação nos jogos contra Escócia e Japão, o Brasil está escalado para enfrentar a Noruega com uma novidade. Gabriel Martinelli entra no lugar de Lucas Paquetá, lesionado.
As duas seleções se enfrentam às 17h deste domingo (5), em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
O time tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.
No banco de reservas, Raphinha está de volta. As demais opções são Weverton, Ederson, Ibañez, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, Luiz Henrique, Neymar, Igor Thiago e Endrick.
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