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Danilo Santos ou Martinelli? Brasil está escalado para enfrentar a Noruega; confira

Seleções se enfrentam neste domingo, às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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