Da final olímpica aos dias de hoje: aproveitamento de jovens escancara diferença entre Brasil e Espanha

A Espanha que vai à final da Copa do Mundo tem ao nove personagens que o Brasil conhece bem. Oito jogadores e o técnico Luis de la Fuente foram medalhistas de prata na Olimpíada de 2020, perdendo a decisão justamente para a Seleção. Que só tinha dois remanescentes no atual Mundial.
Os números que escancaram o planejamento de um lado e as mudanças de trabalho no outro.
Naquele 7 de agosto de 2021 (a Olimpíada foi adiada em um ano por causa da pandemia), o técnico André Jardine escalou a seguinte equipe: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Antony, Claudinho, Richarlison e Matheus Cunha.
Já a Espanha foi a campo com: Unai Simón, Óscar Gil, Eric García, Pau Torres e Cucurella; Merino, Zubimendi e Pedri; Asensio, Oyarzábal e Dani Olmo.
Simón, García, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Oyarzábal e Olmo estão na seleção finalista da Copa. No Brasil, só Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O grupo contava ainda com Martinelli e Gabriel Magalhães (que foi cortado por lesão). Daniel Alves, Antony e Richarlison jogaram o Mundial de 2022.
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