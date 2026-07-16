Copa do Mundo

Copa do Mundo
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Da final olímpica aos dias de hoje: aproveitamento de jovens escancara diferença entre Brasil e Espanha

Levantamento aponta a diferença de uso dos jogadores que decidiram os Jogos de 2020

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Rafael Diverio

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