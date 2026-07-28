Campeão da Copa do Mundo cumpre promessa e tatua rosto de treinador; veja como ficou

Reprodução / Cucurella,Instagram

O lateral-esquerdo Marc Cucurella tatuou o rosto do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente. O jogador cumpriu a promessa que fez, caso a La Fúria conquistasse a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A imagem retrata o treinador segurando o troféu do Mundial.

"Promessa cumprida", declarou Cucurella em sua conta no Instagram, onde publicou vídeos do momento em que fazia a tatuagem no cotovelo esquerdo.

Outros jogadores da seleção espanhola, como Borja Iglesias, Yeremy Pino e Álex Baena, também se comprometeram a tatuar o rosto do técnico, seja durante a Copa do Mundo ou após a conquista do título, mas ainda não cumpriram a promessa.

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