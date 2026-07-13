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Críticas a Raphael Claus e relação íntima entre Trump e Infantino: o que diz a Casa Branca sobre "Caso Balogun"

Em entrevista a Zero Hora, Andrew Giuliani negou interferência na decisão da Fifa de reverter o cartão vermelho do atacante

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Rodrigo Oliveira

Direto de Atlanta

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