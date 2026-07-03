Cristiano Ronaldo marca pela primeira vez em mata-mata de Copas e ajuda Portugal a se classificar às oitavas

CR7 marcou de pênalti. COLE BURSTON / AFP

Precisou de seis Copas, oito jogos e um pênalti discutível marcado pelo VAR, cobrado com um chute sem convicção no meio do gol, para Cristiano Ronaldo, enfim, ter um gol no mata-mata de Copa do Mundo em seu currículo. Desse jeito, ajudou Portugal a vencer a Croácia por 2 a 1 e avançar às oitavas de final para enfrentar a Espanha.

O gol podia ter virado estatística de outro maneira. Poderia ter sido mais um gol português numa tranquila tarde quente de Toronto, nesta quinta-feira (2). Portugal produziu no primeiro tempo para ir com tranquilidade para o vestiário.

O goleiro Dominik Livaković manteve a Croácia no jogo. Croácia, aquela seleção que ninguém aposta e sempre incomoda. Capaz de ser cínica a ponto de cumprir tabela na fase de grupos, saber sofrer no mata-mata e, no fim, desbancar favoritos. Dessa vez quase foi assim.

A Croácia que incomoda surgiu no segundo tempo. Com 7 minutos, Kovacic já tinha desperdiçado oportunidade. Perisic, livre na quina da pequena área, fez o 1 a 0. Três gols foram anulados por impedimento. Dois deles pela seleção dos Balcãs.

O outro de Cristiano Ronaldo, aos 15. Ele esperneou. Puxou o calção. Reclamou. E se conformou. Cinco minutos depois, Renato Veiga teve pênalti marcado pela arbitragem.

Cristiano Ronaldo mirou no meio. Ao celebrar o gol que o iguala a nomes como o congolês Brian Cipenga em gols de mata-mata em Copas, fez sua comemoração típica como se fosse o dono do planeta bola. Imagina se marcar na final.

A 11 minutos do fim do tempo normal, CR7 ficou beiçudo. Quase inconsolável ao ser substituído.

Gonçalo Ramos fez o gol da vitória de Portugal. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No começo dos acréscimos, em seu primeiro jogo decisivo de Copa, Gonçalo Ramos cabeceou para igualar a estatística de Cristiano Ronaldo e, principalmente, colocar Portugal nas oitavas de final e dar mais uma chance para Cristiano Ronaldo aumentar a sua contagem.

Com 12 minutos de acréscimos, a Croácia teve um terceiro gol anulado. Cristiano Ronaldo segue vivo na Copa. Modric volta para casa.