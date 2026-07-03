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Até que enfim!
Notícia

Cristiano Ronaldo marca pela primeira vez em mata-mata de Copas e ajuda Portugal a se classificar às oitavas

Portugueses venceram a Croácia por 2 a 1 e agora enfrenta a Espanha

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Valter Junior

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