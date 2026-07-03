Cristiano Ronaldo faz seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo

CR7 anotou o primeiro gol de Portugal contra a Croácia. COLE BURSTON / AFP

Cristiano Ronaldo marcou nesta quinta-feira (2) seu primeiro gol em mata-matas em Copas do Mundo. O craque fez o gol de empate de Portugal contra a Croácia, em jogo válido pela segunda fase do Mundial 2026.

A Croácia saiu na frente no placar aos sete minutos com Perisic. Aos 15, CR7 chegou a marcar um gol, mas o feito foi anulado pelo VAR. Logo depois, aos 20, o árbitro de vídeo sinalizou uma falta dentro da área em cima de Renato Veiga. Pênalti. Cristiano Ronaldo bateu e empatou o jogo.

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O atacante foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo do confronto contra a Croácia, que terminou em vitória de Portugal por 2 a 1. Com o resultado, os portugueses garantiram vaga nas oitavas de final.

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?

Cristiano Ronaldo contabiliza 11 gols em seis edições do torneio. Porém, os 10 anteriores foram todos marcados na primeira fase. Ao todo, o português tem 976 gols na carreira.