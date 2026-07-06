Cristiano Ronaldo atinge marca negativa com eliminação na Copa do Mundo

CR7 passou em branco contra os espanhóis. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Um dos maiores da história do futebol, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca negativa com a eliminação de Portugal da Copa do Mundo. No 1 a 0 para a Espanha, o atacante português chegou a oito derrotas em Mundiais e tornou-se, ao lado de Antonio Carbajal (México) e Hong Myung-Bo (Coreia do Sul), como jogadores com mais derrotas na história do torneio.

Em sua sexta participação em Copas, o camisa 7 de Portugal disputou cinco partidas, com três gols marcados.

Com o jogo desta segunda-feira, CR7 chegou a 27 jogos em mundiais, com 11 vitórias, oito empates e oito derrotas. Foram 11 gols marcados e um aproveitamento de 50,6%.

Jogadores com mais derrotas na história da Copa do Mundo: