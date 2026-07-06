Cristiano Ronaldo atinge marca negativa com eliminação na Copa do Mundo

Um dos maiores da história do futebol, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca negativa com a eliminação de Portugal da Copa do Mundo. No 1 a 0 para a Espanha, o atacante português chegou a oito derrotas em Mundiais e tornou-se, ao lado de Antonio Carbajal (México) e Hong Myung-Bo (Coreia do Sul), como jogadores com mais derrotas na história do torneio.
Em sua sexta participação em Copas, o camisa 7 de Portugal disputou cinco partidas, com três gols marcados.
Com o jogo desta segunda-feira, CR7 chegou a 27 jogos em mundiais, com 11 vitórias, oito empates e oito derrotas. Foram 11 gols marcados e um aproveitamento de 50,6%.
Jogadores com mais derrotas na história da Copa do Mundo:
- 8 derrotas: Antonio Carbajal (México), Cristiano Ronaldo (Portugal) e Hong Myung-Bo (Coreia do Sul)
- 7 derrotas: Al Deayea (Arábia Saudita), Al Sulaimani (Arábia Saudita), Ceulemans (Bélgica), Cobi Jones (Estados Unidos), Guardado (México), Kempes (Argentina), Leckie (Austrália), Maty Ryan (Austrália), Rafa Márquez (México), Reyna (Estados Unidos), Scifo (Bélgica), N'Koulou (Camarões), Stewart (Estados Unidos) e Tab Ramos (Estados Unidos).