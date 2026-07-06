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Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal: "Consciência tranquila"

Atacante se despediu da Copa do Mundo com eliminação nas oitavas para a Espanha

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