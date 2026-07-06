Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal: "Consciência tranquila"

CR7 fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Portugal deu adeus à Copa do Mundo 2026 nesta segunda (6), após derrota para a Espanha por 1 a 0 nas oitavas. Já o craque Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, se despede de vez dos Mundiais. O camisa 7 não deve voltar a vestir a camisa da seleção portuguesa.

— Triste por sair assim, mas como disse ontem, eu dei o meu melhor e saio com a consciência tranquila. Às vezes, ganhamos, às vezes, perdemos. A verdade é que foi meu último Mundial — confirmou o atacante.

Em 2026, CR7 disputou sua sexta Copa do Mundo e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis mundiais. É recordista de participações ao lado de Messi e Ochoa, que também atingiram a marca nesta edição. Ele deixa esta Copa com três gols marcados.

Portugal não fez grande campanha nos Estados Unidos. Passou em segundo do Grupo K, com empates com RD Congo e Colômbia, e goleada sobre o lanterna Uzbequistão. Na segunda fase, saiu perdendo para a Croácia e conquistou a virada. Nas oitavas, fez jogo fraco contra a Espanha no duelo mais esperado da fase e perdeu com gol no final.